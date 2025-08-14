【UEFAスーパーカップ】パリ・サンジェルマン 2−2（PK4ー3）トッテナム（日本時間8月14日／スタディオ・フリウリ）【映像】危険シーンに一触即発→ロメロが仲裁トッテナムのDFミッキー・ファン・デ・フェンが、バイシクルシュートに頭から突っ込むド根性ディフェンスで対応。危険なシチュエーションで掴み合いに発展したが、仲裁したのは好戦的で有名だった新キャプテンだった。日本時間8月14日のUEFAスーパーカップでは、昨