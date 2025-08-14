電通グループは１４日、２０２５年１２月期連結決算（国際会計基準）の業績予想を下方修正し、７５４億円の最終赤字に転落する見通しだと発表した。海外事業の不振が主な要因で、人員削減を行う方針も示した。従来は１００億円の黒字を予想していた。２００１年の上場以来、最大の赤字となった前期の１９２１億円よりは減少するものの、３期連続の赤字となる。電通グループは積極的なＭ＆Ａ（合併・買収）で海外事業を拡大し