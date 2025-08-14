【MLB】エンゼルス6−5ドジャース（8月13日・日本時間8月14日）【映像】大谷、弾丸ライナーがライト線“爆速通過”8月13日（日本時間8月14日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った技術と精神力が光る一打が話題となっている。1回表、この回先頭で第1打席を迎えた大谷は、徹底して変化球を散らす配球で幻惑を試みるエンゼルスバッテリーに対し