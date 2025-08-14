俳優の原菜乃華さん、マイカ ピュさん、山本耕史さん、お笑い芸人の山本高広さんが、劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開直前！Dive in ティーパーティーイベントに登場しました。 【写真を見る】【山本耕史】フォトセッション中にマッチョな記者を見つけ「大会出てる？」違う仕事をするなら「パーソナルトレーナー」本作は、ルイス・キャロルの世界的名作『不思議の国のアリス』を日本