元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸みなみが１４日に自身のＳＮＳを更新。結婚３周年を報告し、家族ショットを披露した。インスタグラムで「８月１２日、結婚３周年でした」と記し、赤いジャージー姿の峯岸、青いジャージー姿の、夫で６人組ユーチューバーグループ「東海オンエア」のてつや、娘が写った家族３人のショットを披露。「娘が産まれてからの毎日は笑顔も幸せも増えましたが、夫婦としての関係は前ほど単純なものではなく