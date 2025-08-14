◆パ・リーグ西武３―２ソフトバンク（１４日・ベルーナドーム）ソフトバンクは連勝が６で止まった。１点を追う９回は２死から連続内野安打。一、二塁の好機をつくり、川瀬がこの日３本目の安打となる中前打を放った。二塁走者の野村は勢いよく三塁を回ったところで、ストップ。同時に二塁を回っていた一塁走者の嶺井がオーバーランしたところに中堅から返球があり、タッチアウトとなった。小久保裕紀監督は「すごい終わり方だ