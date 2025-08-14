９日、池内さん（右）に川劇の「水袖」の所作を指導する四川旅遊学院の日本語教師、江玉（こう・ぎょく）さん（手前左）。（成都＝新華社記者／董小紅）【新華社成都8月14日】中国労働部（現在の人力資源・社会保障部）が認定した高級茶芸師の資格を持つ池内巴里さんがこのほど、CMAC（中国変面芸術センター）成都変面研修訪中団と共に四川省成都市を訪れ、巴蜀文化（四川省東部、成都盆地を中心に栄えた文化）を堪能した。９日