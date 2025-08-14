吉岡里帆さん、水上恒司さんが、映画「九龍ジェネリックロマンス」夕涼み試写会に浴衣姿で登壇しました。 【写真を見る】【吉岡里帆】艶やかな浴衣姿で登場台湾ロケは食べ物が美味しすぎ帰国間際は「ぷりっぷり」に水上恒司は「ぶりっぶり」に累計発行部数150万部超え、「恋は雨上がりのように」の眉月じゅんさんの最新作にして人気漫画「九龍ジェネリックロマンス」(集英社 / ヤングジャンプ連載）がアニメ化に続き、実