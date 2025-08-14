主人公・カホは、3年間付き合った彼にフラれ、パリに傷心旅行に出掛けた女性。この漫画ではカホと、旅先で出会う男性・レンが幸せな家庭を築くまでの紆余曲折を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『義姉と旦那が不倫した話』第25話をごらんください。 夫が来るのが遅れることになり、ますますレンにテキーラを勧めるクモ子。4時間後、ついに潰れてしまったレンに、クモ子が作戦を決行します。夜