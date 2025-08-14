モデルでグラビアアイドルの細川愛倫（あいりん、21）が14日までに自身のインスタグラムを更新。家族とのオフショットを公開した。細川は「家族でグランピング」と記し、くびれがチラリとのぞく私服姿や自然を楽しむ様子などを披露した。「宿の目の前に川があって、川に入ったり、弟とママとキャッチボールしたり、モルックやったり、カードゲームやったり、BBQしたり、スイカ割りしたり、たーくさん！いろんなことやったの！久し