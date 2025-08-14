◇パ・リーグ日本ハム9-4ロッテ（2025年8月14日エスコンＦ）日本ハムがロッテに大勝し、2連勝で首位・ソフトバンクとの差を3に縮めた。初回にレイエスの右越え23号ソロなどで3点を先制。その後も加点し、投げては今季2度目の先発の福島が7回2失点の力投を見せた。「（前夜サヨナラ勝ちで）流れが良かったので、崩さないようにと思って投げました。ストレートが調子良かったので、多めになりました。最後の方まで押せてい