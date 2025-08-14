第１０７回全国高校野球選手権大会が開催中の甲子園球場（兵庫県西宮市）に爆弾を仕掛けたとインターネット上に投稿したとして、兵庫県警は１４日、大阪府柏原市、作業員の男（４３）を威力業務妨害容疑で逮捕した。容疑を認めているという。発表では、男は９〜１０日、ほかの人が投稿したアニメ動画のコメント欄に、「高校野球帰れ甲子園爆弾仕掛けた逃げろ」などと書き込み、大会関係者の業務を妨害した疑い。１０日に