スキー・ノルディック複合のオリンピック銀メダリストで北安曇郡・白馬村出身の渡部暁斗選手が昨夜、地元で開かれた夏祭りに参加しました。応援してくれる大勢の人を前に来年2月のオリンピックに向けた思いを伝えました。赤い法被姿で地元・白馬村の夏祭りに登場したスキー・ノルディック複合の渡部暁斗選手。村の観光大使の元モーグル選手・上村愛子さんとタレントの国本梨紗さんとともにトークショ}