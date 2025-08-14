綺麗なラインがくっきり甲子園観戦するファンへ日焼けの注意喚起を行った女優の衝撃写真が話題となっている。「甲子園現地に行かれる皆様におかれましては、ぜひ足の先まで日焼け止めを塗ってから観戦へ行くことを強くおすすめさせて頂きたい。さも無くば、こうなります」とXに綴り、写真を公開したのは、女優の朝霧陽冬美(あさぎり・ひとみ)=熊本県山鹿市出身。サンダルを履いて観戦したのか、足の甲の真ん中にラインが入った