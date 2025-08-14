◆西武3―2ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）ソフトバンクが接戦を落とし、連勝が6で止まった。一時は川瀬晃の逆転2号2ランで勝ち越したが、先発の大津亮介が粘れず、6回途中3失点で2敗目を喫した。1点差の9回は2死から野村勇、代打嶺井博希が連続内野安打。川瀬晃が中前打を放ったが、一塁走者の嶺井が二塁をオーバーランしたところでタッチアウトになり、試合が終わった。3連打でのまさかの幕切れとなり、小久保裕紀