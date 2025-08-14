JR九州によると、14日午後7時58分ごろ、鹿児島線肥前旭〜久留米で上り普通列車（羽犬塚午後7時41分発博多行き）が走行中、異常な音を感知した。この影響で同9時現在、同線博多〜荒尾で遅れが出ている。▶JR九州・運行情報