タレントの辻希美（38）が12日、自身のインスタグラムを更新。8日に誕生した第5子次女の名前が決定したことを報告した。「命名我が家の次女の名前が決まりました5人目次女の名前は…夢空(ゆめあ)に決まりました」と発表。命名書と一緒に撮影した我が子の写真を添えて「家族みんなが納得する名前が良かったので、家族でたくさん話し合った結果『夢空』と書いて(ゆめあ)と言う名前に決めました」とつづった。その上で「