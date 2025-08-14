ロッテ戦に先発した日本ハム・福島＝エスコンフィールド日本ハムが先手を取り続けた。打線は一回、野村の適時打とレイエスの2ランで3点を先制。三回に2点、五回に3点を加え、リードを広げた。福島は球威があり、7回を2失点の好投で2勝目。ロッテは投手陣が崩れて6連敗。