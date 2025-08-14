◆パ・リーグオリックス１―５楽天（１４日・京セラドーム大阪）オリックスの自力優勝の可能性が再消滅した。４位の楽天に５連敗を喫し、２ゲーム差まで接近。岸田護監督は「何とかしないといけない」と厳しい表情を見せた。８月は３勝７敗で、打線も失速傾向。１試合平均２・２得点では苦しい。ソフトバンク、日本ハムを追うより、３位死守が当面の目標となりそう。「何とか一戦一戦勝って、貯金を増やせるようにやっていくし