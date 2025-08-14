「日本ハム９−４ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムが２連勝。首位ソフトバンクとの差を３に縮めた。試合後、新庄監督は広報を通じて「選手に聞いてあげて！」とコメントを残した。投打かみ合っての快勝だった。初回に先頭の五十幡が四球で出塁。すぐさま二盗、三盗を成功させ、。１死三塁から３番・野村の左前適時打で先制。さらに４番・レイエスが２試合連続となる右越え２３号２ランを放ち、３点を先制し