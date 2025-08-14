米露首脳会談は日本時間16日未明に開催されることが発表されました。ロシアのウシャコフ大統領補佐官は14日、アラスカ州アンカレジで予定されている米露首脳会談が、現地時間15日午前11時半、日本時間16日午前4時半からおこなわれると発表し、「主な議題はウクライナ危機の解決だ」と述べました。通訳を交えた1対1の会談後、両国の代表団を加えて協議を続けるとしています。ロシア側からはラブロフ外相、ウシャコフ大統領補佐官、