かつて新潟の山間に、異国の風が吹いていた場所があった。ロシアの文化と建築が融合した美しいテーマパーク。その名も「新潟ロシア村」。1993年に開園し、わずか11年で閉園した施設を振り返る。 ■冷戦終結…日本海に吹いた追い風 1991年、ソビエト連邦が崩壊した。冷戦は終わり、日本海に国際交流の風が吹いた。新潟はその玄関口と呼ばれ、港には貨客船、空にはウラジオストク便が就航。「環日本海」を冠したシン