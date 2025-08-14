こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が2025年7月21日に観測した彗星「3I/ATLAS（アトラス彗星）」。彗星の特徴のひとつであるコマ（彗星の核から放出された物質でできた明るいぼんやりとした領域）が広がっている様子がわかります。2025年7月初旬に発見された3I/ATLASは、2017年に発見された「1I/'Oumuamua（オウムアムア）」、2019年に発見された「2I/Borisov（ボリソフ彗星）」に続き、恒星間天体だと確認された3例目の天体とし