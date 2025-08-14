１３日未明、陝西省西安市藍田県で撮影したペルセウス座流星群。（西安＝新華社配信／趙克強）【新華社天津8月14日】ペルセウス座流星群が13日未明、出現のピークを迎えた。中国の写真愛好家は12日夜からカメラを手に取り、特別な瞬間を記録した。（記者/周潤健）１３日未明、甘粛省白銀市の永泰古城で撮影したペルセウス座流星群。（白銀＝新華社配信／薛飛）１３日未明、四川省達州市で撮影したペルセウス座流星群。（達州＝新