新日本プロレスは14日、後楽園ホールで真夏の祭典「G1クライマックス35」決勝トーナメント進出決定戦が行われた。セミのB組3位の竹下幸之介がA組2位のデビット・フィンレーを破り、初の準決勝進出を果たした。竹下が膝、フィンレーは竹下の腰を狙い集中攻撃。10分すぎには場外に設置した机に竹下をパワーボムで叩きつける。場外カウント19でなんとかリングイン。15分すぎ、竹下が膝から首固めと攻める。17分12秒、レイジング