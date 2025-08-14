【UEFAスーパーカップ】パリ・サンジェルマン2−2（PK4ー3）トッテナム（日本時間8月14日／スタディオ・フリウリ）【映像】デンベレの「神ムーブ→弾丸クロス」パリ・サンジェルマン（PSG）のエースFWウスマン・デンベレが、後半アディショナルタイムに秀逸なオフ・ザ・ボールと高速クロスで同点弾をアシスト。名物解説者も思わず舌を巻いた。日本時間8月14日のUEFAスーパーカップでは、昨シーズンのチャンピオンズリーグ（CL