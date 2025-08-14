警察車両の赤色灯甲子園球場（兵庫県西宮市）に「爆弾仕掛けた」などとユーチューブのコメント欄に投稿し、全国高校野球選手権大会の関係者の業務を妨げたとして、甲子園署は14日、威力業務妨害の疑いで大阪府柏原市の作業員山崎晃平容疑者（43）を逮捕した。逮捕容疑は9〜10日の間に、ユーチューブのコメント欄に「甲子園爆弾仕掛けた」などと投稿し、大会を主催する朝日新聞社や関係者らの業務を妨害した疑い。署や関係者