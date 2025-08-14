日本時間２１時３０分に米生産者物価指数（PPI）（7月）、新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（7月）21:30 予想0.3%前回0.0%（前月比) 予想2.5%前回2.3%（前年比) 予想0.3%前回0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.0%前回2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 新規失業保険申請件数（08/0