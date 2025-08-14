生産者物価指数（PPI）（7月）21:30 結果0.9% 予想0.3%前回0.0%（前月比) 結果3.3% 予想2.5%前回2.3%（前年比) 結果0.9% 予想0.3%前回0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.7% 予想3.0%前回2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)