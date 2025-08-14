女性を毎月悩ます生理。その日がやってくると「もう生理か……」と憂鬱な気持ちになりますよね。特に生理痛がひどい人は、仕事に行くことすら億劫になるのではないでしょうか？そんなときに、周囲の理解がないと余計につらいですよね。今回は、生理痛に悩む女性が嫌味な女上司に物申した話をご紹介いたします。生理は甘え？「私は昔から生理痛がひどくて悩んでいます。薬を飲んでも効かなくて、寝込んでしまうほど。とはいえ社会