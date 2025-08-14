外国人観光客に人気の撮影スポットで死亡事故が起きた。しかし、外国の観光客による踏切事故はこれだけではない。その背景には、踏切は海外では見ることが少なく珍しいという事情があった。踏切で写真撮影中に列車にはねられ…お盆休み真っ只中、外国人観光客に人気の撮影スポットで死亡事故が起きた。現場は佐賀・有田町にある神社のすぐ前の踏切。有田焼で有名な町の神社には、磁器で作られた美しい青い鳥居が…。人気の撮影スポ