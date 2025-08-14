タレント・辻希美と夫の杉浦太陽が14日、それぞれのインスタグラムを更新し、第5子次女の名前を発表した。「夢空」（ゆめあ）と命名した。【写真】杉浦太陽・辻希美、第5子の名前「夢空」命名ショット辻は「我が家の次女の名前が決まりました」と切り出し「5人目次女の名前は…夢空（ゆめあ）に決まりました」と発表。「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて（ゆめあ）と言う名前