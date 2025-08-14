2025秋のメイクは“ツヤ”と“血色感”がキーワード！8月下旬に発売される【キャンメイク】の新作コスメは、肌に溶け込むようなクリアな発色のチーク、話題沸騰だったアイライナーの限定復活カラー、さらに香りまで楽しめるネイルオイルまで、2025秋トレンドを押さえたコスメが勢揃いします。見た目の可愛さはもちろん、使いやすさや肌なじみの良さにも注目。それでは早速チェックしてみましょう！🌼肌がツヤめく名品ぞろい