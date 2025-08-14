7回楽天1死三塁、村林が右前に適時打を放つ＝京セラドーム楽天が効果的に得点した。五回に中島と村林の連続適時打で2点を先行。村林は七回に再び適時打を放ち、2安打2打点の活躍。藤井は八回途中まで1失点で5勝目を挙げた。オリックスは八回に内野ゴロの間に1点を返すのがやっと。