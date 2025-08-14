北京市内で行われた人型ロボットによる世界スポーツ大会の開幕式＝14日（共同）【北京共同】中国北京市で14日、人型ロボットによる世界スポーツ大会の開幕式が行われた。「世界初」（北京市政府）という大会には16カ国から約280チームが参加。競技は15〜17日に実施され、400メートル走や卓球、サッカーなど各種目で熱戦が繰り広げられる。北京市政府や国営中央テレビなどが主催。ロボットは自律式か遠隔操作で二足走行ができる