◆パ・リーグ日本ハム９―４ロッテ（１４日・エスコン）日本ハムは９安打９得点と打線が爆発し、ロッテに連勝した。貯金を２１とし、首位・ソフトバンクとのゲーム差を３に縮めた。初回、野村の左前適時打で先制すると、続くレイエスが２試合連続となる２３号２ランを放ち３点を先制。３回には石井の適時打とロッテ中堅・高部の悪送球で２点を追加すると、５回には清宮幸が中越えの適時二塁打、田宮に５号２ランが飛びだし、