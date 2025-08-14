多少ガマンが伴うことになっても「効率良くダイエットしたい」と考える方は少なくないと思います。そこで参考にしたいのが、韓国のアイドルグループApinkのボミが実践した【簡単ダイエット】。その方法は極めてシンプルで「18時以降は食べない！」というルール“たった１つ”のみでした。この結果、ボミは７kgの減量に成功したと言います。簡単なルールを作るだけでも痩せられる?!ボミが設定したルールのように、当たり前のことで