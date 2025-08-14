NEWSの最新アルバム『変身』が、14日発表の最新『オリコン週間合算アルバムランキング』で1位を獲得。通算7作目の1位獲得となりました。合算ランキングとはCDの売上枚数・デジタルダウンロードのダウンロード数・ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。『変身』は、同日付『週間アルバムランキング』で、初週8.7万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売り上げ枚数が大きく牽引し、合算アルバムでも1位に。『週間アル