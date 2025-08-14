男性から「モテるでしょ？」と聞かれたら、あなたならどのような返事をしますか？あなたに興味があって聞いてきたのか、それとも社交辞令なのかがわからないと答えに困るはず。そこで今回は、男性に「モテるでしょ？」と聞かれた時の模範解答を紹介します。「そうだといいですね」モテるかと聞かれて、否定も肯定もしないのが当たり障りのない回答。あえて「モテない」とは言わないことで、モテる女性の魅力がある印象を与えるから