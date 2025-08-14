今年4月から活動を休止していたシンガーソングライターのmiletさんが、自身のインスタグラムで活動再開を知らせています。 【写真を見る】【 milet 】活動再開を宣言「また歌いはじめたいと思います」公式サイトでは「限定 ファンクラブ ライヴ」の開催を告知miletさんは、インスタグラムに文書の接写を投稿。「しばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います。」と伝えました。「お休み期間に送っていた