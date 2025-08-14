暑さが続いて不調が出やすい夏こそ試してほしいのが、体を整えてくれる薬膳料理！でも、なんだか難しそうと思っている人のために、薬膳・発酵料理家 山田奈美さんに薬膳に関する質問に答えてもらいました！意外と知らない薬膳Q＆A教えてくれたのは…薬膳・発酵料理家 山田奈美さん出典: 美人百花.com国際中医学師。東京薬膳研究所の武鈴子氏に師事し、薬膳理論について学ぶ。和食薬膳を主とし、雑誌やWEBなどて&