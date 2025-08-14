「メイプル超合金」カズレーザーと「ぺこぱ」松陰寺太勇が14日、YouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。「推し活」について議論を交わした。この動画でのトークテーマは「推し活」。ロックバンド「GLAY」の大ファンという松蔭寺に対し、カズレーザーは「朝の番組で谷原章介さんに“カズさん推しの人っていますか”て言われて。ファンとはまた違うな、そんな推すような人いないなと思って“俺