¾®ÁÒ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤¬¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤ò¼«Í³¤ËÈÎÇä¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¾®ÁÒ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2025¡×¤òÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì ¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª ¾®ÁÒ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2025  ÆâÍÆ ¡Ä Á´¹ñ¤Îºî²È¤Ë¤è¤ë¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¡¦ÂÎ¸³¶µ¼¼ÅùÆü»þ ¡Ä 2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü) 11:00¡Á17:00¢¨ÅöÆü·ô¤Î