猛暑で夜になかなか眠れないと感じる人は少なくないと思います。SNS上では「夜も暑くて眠れない」「エアコンをつけても眠れない」という内容の声が上がっていますが、就寝中はエアコンをつけっ放しにした方がよいのでしょうか。就寝時にエアコンをうまく活用する方法について、空調メーカーのダイキン工業（大阪市北区）の担当者に聞きました。快適な湿度は40〜60％まず就寝中の寝室の適切な室温、湿度について、ダイキン工業