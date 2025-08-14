伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は準決勝戦を終え、優勝戦のメンバーが決まった。優先順位の高い選手から枠番を選択。いの一番の黒川京介（27＝川口）は1番。中村雅人が2番手で「2」を選択するかと思いきや「3」の勝負服を手にした。中村は「角度的な問題。周囲に行かれることは分かっているので、その後、どう回るかと考えると、2より3の方がいい」と説明した。枠順は以下の通り。（1）黒川京介（2）青