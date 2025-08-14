◇パ・リーグ日本ハム9-4ロッテ（2025年8月14日エスコンＦ）日本ハムがロッテに大勝し、2連勝で首位・ソフトバンクとの差を3に縮めた。初回にレイエスの右越え23号ソロなどで3点を先制。その後も加点し、投げては今季2度目の先発の福島が7回2失点の力投を見せた。水谷のサヨナラ打で4連敗から劇的に脱出した前夜の試合後、新庄監督は「連敗って今年、そんなにないでしょ？ここで切れたってことはもう成長しか感じない