関西電力大飯原発の3号機（右）と4号機＝2023年11月関西電力は14日、6月から定期検査に入っていた大飯原発3号機（福井県おおい町）の原子炉を起動した。16日から調整運転に入り、9月10日に営業運転を再開する予定。定検では、中央制御室にある放射線監視装置の一部を交換したほか、燃料集合体193体のうち73体を取り換えた。また、放射性物質を含まない水が通る2次系配管のうち減肉の傾向が確認された箇所など計8カ所の配管を