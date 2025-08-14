俳優の鈴木亮平さん、江口洋介さん、菜々緒さんが、映画「TOKYO MER南海ミッション」大ヒット御礼舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【菜々緒】鈴木亮平のセリフ暗記に感嘆「鈴木亮平という人間は本当にスゴいんだなと痛感」 8月1日に公開され、13日間で観客動員数196万人、興行収入26億円を突破する大ヒット。鈴木さんは “10歳のお子さんからお手紙をいただいて。前回の劇場版も観てくださった子で、そこに書い