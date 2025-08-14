ロシアのプーチン大統領は14日、翌日に迫った米露首脳会談を前に閣僚らと協議し、ウクライナ和平の仲介でトランプ大統領が「誠実に努力している」と称賛しました。プーチン大統領「アメリカは（ウクライナでの）戦闘の停止や危機の解決につながる意義ある合意に向けて精力的で誠意ある努力をしている」プーチン大統領は14日、翌日にアメリカ・アラスカ州で予定されている米露首脳会談を前に、閣僚らと協議し、ウクライナ和平をめぐ