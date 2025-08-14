彼とのお泊まりデートは、とびきり楽しい時間であると同時に、普段のデートとは少し違う“気づかい”が必要になります。お互いが心地よく過ごせるように、事前にちょっとした準備と配慮をしておくことで、2人の関係はぐっと深まるでしょう。今回は、彼のおうちでお泊まりデートをするときに気をつけたいことを体験談やインタビューをもとにご紹介します。持ち物チェックをするお泊まりデートでありがちなのが「アレ忘れた！」とい